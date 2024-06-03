Звезда из Мадрида может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» подыскивает усиление в нападение после ухода из команды Килиана Мбаппе. 25-летний француз в ближайшее время присоединится к мадридскому «Реалу».

По информации портала Todofichajes, в сферу интересов парижского гранда попал форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Сумма потенциального перехода может составить порядка 15 миллионов евро. Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании 33-летний Гризманн сыграл 33 встречи. Нападающий забил 16 голов (четыре – с пенальти) и отдал шесть ассистов.

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