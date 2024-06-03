Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о завершении карьеры Тони Крооса.

«Я считаю, что это «реальная» легенда, и его явно, наверное, будет не хватать. С другой стороны, «Реал» всегда найдёт игрока на замену, это такой клуб, который ориентирован на звёзд. Сейчас Мбаппе появится, они постоянно ищут, но уход Крооса – потеря для футбола», — сказал Балахнин.

34-летний немец провёл последний матч за «Реал», ранее Тони сообщил, что завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024.

Цвета «Реала» Кроос защищал с 2014 года, он перешёл из «Баварии» за 42 млн евро. В составе «королевского клуба» он четырежды становился чемпионом Испании, столько же раз брал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. По пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Кубок Испании ему покорился только один раз.