Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своём состоянии после травм. Испанец провёл прошлый сезон на правах аренды за «Брайтон», но различные повреждения не позволили ему проявить себя под руководством Роберто де Дзерби.

«Я готов на 100% . Люди думают, что я травмирован, но я в порядке. Я провожу много времени в спортзале», – цитирует молодого футболиста Managing Barca.

В прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги 21-летний Фати отметился двумя забитыми голами. Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» может продать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы направить вырученные деньги на другие сделки.