Мостовой выбрал позицию для Мбаппе в «Реале»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о том, на какой позиции видит французского форварда Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Интересно, как его будут встраивать в состав. Есть Родриго, Беллингем, Винисиус. Я вижу Мбаппе центральным нападающим, и на это будет интересно посмотреть», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что 25-летний французский форвард подписал с мадридским клубом контракт на пять лет.

За «ПСЖ» Килиан выступал с лета 2017 года. Он покидает парижский гранд в статусе свободного агента.