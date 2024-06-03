Мостовой оценил трансфер Мбаппе в «Реал»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно перехода нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Это здорово! Мы уже последние 2-3 года об этом говорим. Мбаппе правильно сделал, что перешел в «Реал». Клуб выигрывает трофей за трофеем, и конца этому не видно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий подпишет с мадридским грандом пятилетнее трудовое соглашение.
Мбаппе выступал за французский «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард провел 48 поединков, в которых отметился 44 голами и десятью ассистами.
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