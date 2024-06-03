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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории

03 Июня 2024 • 08:36 Комментировать

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес и полузащитник Лука Модрич стали самыми титулованными игроками «королевского» клуба после победы в Лиге чемпионов. На их счету по 26 трофеев, добытых в футболке «сливочных». Далее в этом списке находятся экс-футболисты клуба Карим Бензема и Марсело - 25.

В минувший уик-энд состоялся финал Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» (Лондон). В решающем матче турнира «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали победу со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

На счету мадридского гранда 15 побед в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом.

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