Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес и полузащитник Лука Модрич стали самыми титулованными игроками «королевского» клуба после победы в Лиге чемпионов. На их счету по 26 трофеев, добытых в футболке «сливочных». Далее в этом списке находятся экс-футболисты клуба Карим Бензема и Марсело - 25.

В минувший уик-энд состоялся финал Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» (Лондон). В решающем матче турнира «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали победу со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

На счету мадридского гранда 15 побед в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом.