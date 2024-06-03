Звезда «Реала» Модрич назвал свой клуб на следующий сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич остается в команде на следующий сезон. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

«Мадрид, увидимся в новом сезоне», - сказал 38-летний хорватский футболист.

В минувшем сезоне опытный хавбек принял участие в 45 поединках «сливочных». Модрич отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

По итогам сезона мадридский гранд стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Для подопечных Карло Анчелотти это уже 15-й титул престижного клубного турнира.

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