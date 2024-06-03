Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов

«Это для меня первый трофей Лиги чемпионов. Некоторые засранцы уже даже не празднуют этот успех. В раздевалке все очень рады закончить так сезон. Лучше варианта не придумать. Я мечтал об этом, когда переходил в «Реал». Этот трофей хочет выиграть каждый футболист», - передает слова нападающего Football Espana.