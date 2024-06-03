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Левандовски отреагировал на слухи о переходе в «Фенербахче»

03 Июня 2024 • 03:44 Комментировать
Фенербахче
6:0
Истанбулспор

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о возможном переходе в «Фенербахче».

Турецкий клуб недавно объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Согласно появившимся несколькими днями ранее слухам, следующей амбициозной целью «Фенербахче» может стать Левандовски, чьё будущее в «Барселоне» часто подвергается сомнениям.

«Фенербахче» хочет меня подписать? Я ничего об этом не знаю», – передаёт Barca Universal слова 35-летнего форварда.

Роберт Левандовски неоднократно заявлял, что не покинет «Барселону» в предстоящее трансферное окно. Интерес к поляку также приписывался клубам из Саудовской Аравии.

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