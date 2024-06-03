Альба – о победе «Реала» в Лиге чемпионов: «Меня это не интересует»

Бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба, ныне выступающий за «Интер Майами», высказался о триумфе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Сливочные» стали победителями самого престижного еврокубка в шестой раз за последние десять лет и в 15-й раз в истории. Отвечая на вопрос об успехе мадридского гранда, Альба заявил, что ему нет до этого дела: «Всё, что не связано с «Барселоной», меня не интересует», – цитирует Barca Universal 35-летнего левого защитника.

Жорди Альба выступал за «сине-гранатовых» с 2012 по 2023 год, после чего перебрался в американский «Интер Майами» в качестве свободного агента.

«Реал» обыграл в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» (2:0). Встреча прошла 1 июня.