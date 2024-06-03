Начо: «Реал» никогда не сдаётся – нас учили этому с детства»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес подвёл итоги очередного успешного сезона.

Команда Карло Анчелотти в 15-й раз в истории стала победителем Лиги чемпионов, а также выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании.

«Я не мог представить всего этого, когда пришёл в «Реал» в 10-летнем возрасте. Горжусь тем, что являюсь части истории клуба. Мы всегда боремся за все титулы, никогда не сдаёмся – нас учили этому с детства, это часть нашей ДНК», – заявил в интервью клубному каналу Начо во время празднования триумфа в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, финальный поединок, прошедший в субботу, завершился победой «сливочных» над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.