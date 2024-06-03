Источник: «Реал» объявит о подписании Мбаппе в понедельник

Мадридский «Реал» готовится к объявлению о подписании нападающего Килиана Мбаппе.

25-летний игрок покидает «Пари Сен-Жермен» свободным агентом. Его новым клубом станет «Реал», что пока не было подтверждено официально. Согласно обновлённым сведениям L'Equipe, «королевский клуб» объявит о переходе Мбаппе уже в понедельник, 3 июля.

Напомним, в субботу «Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов. В финале коллектив Карло Анчелотти взял верх над дортмундской «Боруссией» (2:0) благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме.

Килиан Мбаппе по итогам сезона в очередной раз стал чемпионом Франции с «ПСЖ», а также выиграл Кубок Франции и местный Суперкубок.