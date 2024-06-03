Модрич назвал причину успеха «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, почему команда настолько успешно провела сезон.

1 июня «сливочные» в 15-й раз стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0), а ранее завоевали титул Ла Лиги и выиграли Суперкубок Испании.

«В этом сезоне у нас было много проблем с травмами, но мы всегда помогали друг другу, были как одна семья. Это единственный способ выигрывать трофеи. В этом сезоне мы действительно были одной семьёй.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку – они, наверное, даже не подозревают, насколько они для нас важны», – цитирует Madrid Xtra 38-летнего хорвата.