Беллингем обратился к болельщикам «Реала» на испанском языке

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выступил с речью во время чемпионского парада.

«Сливочные» празднуют победу в Лиге чемпионов, добытую в субботнем финале против «Боруссии» (2:0). 20-летний Беллингем, ставший одним из главных героев команды в грандиозном сезоне, обратился к болельщикам на испанском языке: «Мадридисты, я вас очень люблю. Чемпионы Европы, короли Европы. Hala Madrid!» – приводит Madrid Xtra слова англичанина.

Джуд Беллингем перешёл в «Реал» прошлым летом из всё той же «Боруссии». В дебютной кампании в «королевском клубе» футболист отметился 23 голами и 13 результативными передачами, проведя 42 матча.