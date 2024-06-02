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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не горит желанием возвращать Эрика Гарсию

02 Июня 2024 • 23:40 Комментировать
Жирона
7:0
Гранада

Будущее центрального защитника «Барселоны» Эрика Гарсии, отыгравшего сезон в аренде в «Жироне», пока не определено.

23-летний футболист намерен вернуться в расположение «сине-гранатовых» и вновь попробовать закрепиться в основном составе. При этом, как сообщает журналист Иван сан Антонио, возвращение Гарсии пока не в приоритете для «Барселоны». Обсуждения с центрбеком пока не велись. Судьбу испанца предстоит решить новому главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику.

Эрик Гарсия провёл в составе «Жироны» 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

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