Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться

Болельщики мадридского «Реала» попросили Тони Крооса не уходить.

В конце мая 34-летний полузащитник объявил, что повесит бутсы на гвоздь после Евро-2024. Субботний матч финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), стал для немца последним в клубном футболе.

Во время чемпионского парада болельщики начали выкрикивать «Тони, останься». Их поддержали и одноклубники хавбека, однако его ответ был простым: «Нет».

«Спасибо, что пришли, и спасибо за всю любовь, которую я получал от вас на протяжении этих десяти лет. Для меня это было незабываемо. Я играл с одними из лучших футболистов. Мадрид – мой дом», – цитирует Madrid Zone Крооса.