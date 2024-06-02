Кроос подтвердил, что его номер в «Реале» достанется Вальверде

Тони Кроос заявил, что его «восьмёрку» получит Федерико Вальверде.

Немецкий игрок решил завершить карьеру в 34 года. Вчерашний матч финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) стал для него последним в составе «сливочных».

«Теперь, когда я ухожу, восьмой номер остаётся свободным. Вы уже знаете, кто его получит? Я передаю свой номер Феде Вальверде. Очень рад, что теперь этот парень будет выступать под «восьмёркой», – заявил на чемпионском параде «Реала» Кроос, обращаясь к болельщикам.

Тони Кроос выступал за «королевский клуб» на протяжении десяти лет.

Нынешний номер Федерико Вальверде – 15.