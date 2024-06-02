Депай подтвердил уход из «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай объявил об уходе из клуба.

30-летний футболист попрощался с «матрасниками». Его истекающий контракт не будет продлён.

«Сейчас мне нелегко высказываться, поскольку я чувствую, что всё могло сложиться по-другому. Хочу поблагодарить клуб, моих товарищей по команде, персонал и особенно болельщиков. Я ощущал огромную поддержку, будучи игроком «Атлетико». Я навсегда сохраню эти воспоминания в сердце. Спасибо за всё», – приводят испанские СМИ обращение нидерландца.

Мемфис Депай выступал за мадридский коллектив с января 2023 года после перехода из «Барселоны». На счету форварда 13 голов и два ассиста в 40 матчах за команду Диего Симеоне.