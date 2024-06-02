Президент «Реала» назвал Анчелотти одним из лучших тренеров в истории футбола

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о работе главного тренера команды Карло Анчелотти.
— Спасибо тебе, Анчелотти. Ты один из лучших тренеров, которых когда-либо видел футбол, — приводит слова Переса Madrid Xtra,
Напомним, по итогам минувшего сезона «Реал» стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем Суперкубка страны.
Трудовой договор 64-летнего итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Скорее всего, «Реал» станет последним клубом в тренерской карьере Анчелотти.
Новый сезон испанского чемпионата стартует в середине августа.Флорентино Перес: «Моя работа — продолжать мотивировать игроков»
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