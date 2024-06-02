Европейский сезон-2023/24 официально завершился финалом Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил «Боруссию» со счётом 2:0.

После этого журналисты начали гадать, каким же будет состав «сливочных» в следующем сезоне. Представляем два варианта стартового состава «Реала» на сезон-2024/25.

Вариант №1: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Вариант №2: Лунин, Васкес, Начо, Алаба, Гарсия, Модрич, Паз, Себальос, Гюлер, Хоселу, Браим Диас.