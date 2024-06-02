Появилась информация о том, какой номер выбрал себе французский нападающий Килиан Мбаппе в мадридском «Реале».

Как утверждает Footy Headlines, Мбаппе, скорее всего, будет выступать под девятым номером. Стоит сказать, что на данный момент никто в «Реале» не носит футболку с данным номером.

Ранее стало известно, когда «Реал» официально объявит о переходе 25-летнего Мбаппе.

В минувшем сезоне француз принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 44 мяча и записал на свой счет десять ассистов.

В конце июня у Килиана Мбаппе истекает трудовой договор с «ПСЖ», который не будет продлен.