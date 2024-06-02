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Депай высказался о будущем

02 Июня 2024 • 19:44 Комментировать

Нападающий Мемфис Депай сейчас не думает о будущем. По словам футболиста, у него истёк срок контракта с «Атлетико», однако сейчас он сосредоточен исключительно на выступлении на Евро-2024.

«Меня волнует исключительно чемпионат Европы, а не то, что последует за ним», - сказал 30-летний Депай NOS.

Любопытно, то на портале Transfermarkt говорится о том, что контракт Депая в Мадриде рассчитан до середины 2025 года. Судя по всему, эти данные не соответствуют действительности.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мемфис Депай получил предложение от бывшего клуба – от ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай
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