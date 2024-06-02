Араухо ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился комментарием о своём будущем.

— Я не переживаю. У меня есть действующий контракт с клубом до 2026 года. Мои представители проведут переговоры с руководством, но я в данный момент сконцентрирован на сборной Уругвая, — цитирует Араухо журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Араухо составляет 70 миллионов евро.

Напомним, «Барселона» завершила сезон на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.