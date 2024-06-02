Давиде Анчелотти: «Не уйду из «Реала», пока меня не выгонят»

Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти и тренер «Реала», ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее появилась информация, что 34-летний специалист может покинуть «Реал» и начать самостоятельную тренерскую карьеру.

«Пока меня не выгонят из «Реала», я не уйду. Конечно, в будущем я хочу начать самостоятельную карьеру. Она начнется после ухода моего отца из футбола, хотя он может тренировать и до ста лет», — цитирует Анчелотти Diario AS.

По итогам сезона «Реал» стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны и завоевал трофей Лиги чемпионов.

Трудовой договор Карло Анчелотти со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года.