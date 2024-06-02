Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес не станет переезжать в МЛС. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, скорее всего, 34-летний футболист присоединится к саудовскому «Аль-Насру». Ранее сообщалось, что Начо поговорил с бывшим одноклубником Криштиану Роналду. Предполагается, что именно португалец убедил его пополнить состав «Аль-Насра».

Всю свою карьеру Начо провел в «Реале». В минувшем сезоне он принял участие в 45 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас. Контракт защитника с клубом истекает в конце июня.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес признался, что был бы рад сохранить Начо.