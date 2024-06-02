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Раскрыт срок будущего контракта Васкеса с «Реалом» слухи

02 Июня 2024 • 17:32 Комментировать

Крайний защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По информации источника, новый контракт 32-летнего испанца с «Реалом» будет рассчитан до лета 2025 года. В настоящий момент стороны ведут предварительные переговоры, отметил журналист.

Практически всю свою карьеру Васкес провел в «Реале». На счету защитника 349 выходов на поле в футболке «сливочных», 36 забитых мячей и 65 результативных передач.

Действующий контракт Васкеса с «Реалом» истекает 30 июня. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
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