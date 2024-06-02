Флорентино Перес: «Моя работа — продолжать мотивировать игроков»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов.

«Реал» привык побеждать. Это является частью нашей истории и ДНК. Моя работа — продолжать мотивировать игроков, чтобы эта история никогда не заканчивалась и продолжалась вечно», — приводит слова Переса Madrid Universal.

Напомним, 1 июня мадридский «Реал» одолел в финальном матче Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию». Игра между командами завершилась со счетом 2:0.

Стоит сказать, что для «сливочных» данная победа стала уже пятнадцатой в главном еврокубковом турнире.