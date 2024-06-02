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Защитник «Реала» Васкес определился с будущим

02 Июня 2024 • 16:27 Комментировать

Защитник «Реала» Лукас Васкес принял решение по своему будущему. Как сообщает на своих страницах The Athletic, 32-летний футболист планирует остаться в мадридском клубе и собирается согласовать новый контракт.

В сезоне 2023/2024 Васкес поучаствовал в 38 официальных матчах «Реала», в которых записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров. Действующий контракт Лукаса рассчитан до конца июня.

Отметим, что Лукас Васкес является воспитанником «Реала». За родной клуб футболист выступает на протяжении почти всей своей карьеры, не считая один сезон в «Эспаньоле».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
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