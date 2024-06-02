Родриго не станет жертвой Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе вот-вот будет представлен в качестве нового футболиста «Реала». Ожидается, что о трансфере француза мадридский гранд объявит на новой неделе.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, приход Мбаппе в «Реал» не повлияет на будущее других футболистов, в частности на Родриго. Ранее появлялась информация о возможном отъезде бразильца из Мадрида в случае подписания Мбаппе. Слухи даже связывали Родриго с «Манчестер Сити».

Напомним, что в субботу «Реал» обыграл «Боруссию» в финальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0. Голы забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.

Мбаппе перешёл в «Реал» - источник