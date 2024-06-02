Полузащитник Лука Модрич подписал контракт с «Реалом». Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic. Новое трудовое соглашение связывает хорватского футболиста с мадридским клубом до середины 2025 года.

По данным источника, Модрич пошёл на понижение заработной платы. Ранее оклад хорвата был одним из наиболее высоких в команде.

В сентябре Лука Модрич отметит свой 39-й день рождения. Впрочем, судя по всему, хорватский хавбек чувствует в себе силы и дальше приносить пользу «Реалу». При этом по ходу сезона 2023/2024 Модрич получал уже не так много игрового времени, как раньше.