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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал игрока «Реала», который выиграет «Золотой мяч»

02 Июня 2024 • 15:44 Комментировать (1)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. Итальянский специалист не сомневается, что награду выиграет нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор.

«Винисиус – это «Золотой мяч». В этом нет никаких сомнений», - слова Анчелотти приводит Globo Esporte со ссылкой на эфир Cadena SER.

В субботу «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче на «Уэмбли» дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Винисиус Жуниор стал автором второго гола на 83-й минуте поединка. «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз в истории. 

Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
02 Июня 2024 в 16:04
Если ВИНИ не получит З'М , отдайте пожизненный Месси.
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