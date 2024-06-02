Анчелотти назвал игрока «Реала», который выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году. Итальянский специалист не сомневается, что награду выиграет нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор.

«Винисиус – это «Золотой мяч». В этом нет никаких сомнений», - слова Анчелотти приводит Globo Esporte со ссылкой на эфир Cadena SER.

В субботу «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче на «Уэмбли» дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Винисиус Жуниор стал автором второго гола на 83-й минуте поединка. «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз в истории.

Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов