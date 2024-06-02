Бензема выбрал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»

Карим Бензема сделал публикацию в социальных сетях. Французский футболист опубликовал фотографию нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и сопроводил её двумя словами: «Золотой мяч».

То есть Бензема считает, что главную индивидуальную награду в мире футбола должен завоевать Винисиус. В субботу бразилец отметился голом в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (победа «Реала» 2:0).

Отметим, что сам Бензема выигрывал «Золотой мяч» в 2022 году. По завершению сезона 2022/2023 Карим отправился в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

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