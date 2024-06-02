Черышев рассказал, за счёт чего «Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

Бывший тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев высказался о победе мадридской команды над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов (2:0).

По мнению Черышева, «сливочные» добились успеха за счёт индивидуального мастерства своих игроков.

«Немцы всегда классно коллективно взаимодействуют. «Реал» – это про индивидуальность футболистов. Благодаря высокому индивидуальному мастерству Мадрид вчера и победил», — цитирует Черышева Metaratings.

Отметим, что эта победа в Лиге чемпионов стала уже 15-й в истории «Реала». Также испанский клуб является рекордсменом по числу завоёванных титулов в XXI веке (7 кубков).