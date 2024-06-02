Булыкин: «Вряд ли кто-то побьёт достижение «Реала» в ближайшие десятилетия»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Напомним, вчера, 1 июня, в финале турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), завоевав свой 15-й титул в истории.

«Реал» настолько обособленный клуб в этом, что его вряд ли кто-то догонит и 15-й Кубок, и шесть раз некоторые ребята из команды побеждали в Лиге чемпионов. Это нереальное достижение и вряд ли его кто-то побьёт ближайшие десятилетия», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Отметим, что «сливочные» также являются рекордсменами по числу побед в Лиге чемпионов в XXI веке. Своего ближайшего преследователя «Барселону» «Реал» опережает на три титула.