Балахнин: «Реал» какая-то машина по завоеванию трофеев Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе мадридского «Реала» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Напомним, этот успех стал для «сливочных» уже 15-м в Лиге чемпионов. Также «Реал» является рекордсменом по числу побед в этом турнире в XXI веке (7 титулов).

«Реал» пока что машина какая-то по завоеванию именно трофеев Лиги чемпионов. Пока рядом с ними никто не стоит. Не знаю, чем это вызвано, но это факт», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Отметим, что в завершившемся сезоне мадридский клуб также стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.