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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» объявила имя нового тренера официально

02 Июня 2024 • 14:16 Комментировать (1)

«Севилья» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера команды. Андалузцев принял 49-летний Хавьер Гарсия Пимьента. Специалист заключил контракт на два сезона – до середины 2026 года.

В последние годы Пимьента тренировал «Лас-Пальмас» и обратил на себя внимание более статусных клубов. Последний чемпионат Испании команда завершила на 16-й позиции в турнирной таблице. «Севилья», кстати говоря, ушла недалеко – андалузцы финишировали на 14-й строчке.

Отметим, что по завершению сезона 2023/2024 пост главного тренера «Севильи» оставил Кике Санчес Флорес.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Гарсия Пимьента
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 14:58
Севильским болельщикам можно посочувствовать - за сезон 3 (?), а то и больше тренеров сменилось. Когда же там найдут "нового" Хуанде Рамоса?
😢
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