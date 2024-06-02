«Севилья» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера команды. Андалузцев принял 49-летний Хавьер Гарсия Пимьента. Специалист заключил контракт на два сезона – до середины 2026 года.

В последние годы Пимьента тренировал «Лас-Пальмас» и обратил на себя внимание более статусных клубов. Последний чемпионат Испании команда завершила на 16-й позиции в турнирной таблице. «Севилья», кстати говоря, ушла недалеко – андалузцы финишировали на 14-й строчке.

Отметим, что по завершению сезона 2023/2024 пост главного тренера «Севильи» оставил Кике Санчес Флорес.