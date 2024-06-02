Мбаппе перешёл в «Реал» - источник

Нападающий Килиан Мбаппе стал игроком «Реала». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в социальных сетях видео, в котором сказал, что сделка была закрыта – Мбаппе уже подписал контракт с мадридским грандом. О переходе звёздного француза «сливочные» объявят на следующей неделе.

Последние семь сезонов Мбаппе провёл в «ПСЖ». Недавно нападающий объявил о решении покинуть клуб летом. Килиан переезжает в Мадрид свободным агентом, ведь его контракт в Париже был рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Теперь остаётся дождаться только официального объявления от «Реала».