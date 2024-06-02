Капелло назвал лучшего футбольного тренера - это не Гвардиола

Известный итальянский специалист Фабио Капелло высказался о соотечественнике Карло Анчелотти, который привел мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов УЕФА.

«Анчелотти - гений, он сейчас лучший на планете, я его от всей души поздравляю, как и всех «бланкос», - передает слова тренера «Советский спорт».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоялся на стадионе «Уэмбли» 1 июня. Встреча завершилась победой команды Анчелотти со счетом 2:0. Оба мяча «сливочные» забили во втором тайме, их авторами стали форвард Винисиус Жуниор и защитник Дани Карвахаль.