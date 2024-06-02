Кроос высказался о Зидане, Анчелотти и Хайнкесе после ухода из «Реала»

Также хочу отметить своих тренеров. На старте большую поддержку мне оказал Юпп Хайнкес. Карло Анчелотти привез меня в Мадрид, и мы вместе проделали полный круг. Еще было время под руководством Зинедина Зидана с тремя подряд победами в Лиге чемпионов. У меня были прекрасные условия для достижения успеха», - цитирует Крооса Sky Sport Germany.