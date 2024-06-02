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Кроос высказался о Зидане, Анчелотти и Хайнкесе после ухода из «Реала»

02 Июня 2024 • 12:33 Комментировать (1)

Полузащитник Тони Кроос высказался после последнего поединка за мадридский «Реал».

«Мои слова благодарности в первую очередь адресованы жене. Она поддерживала меня на протяжении всей карьеры. Важно иметь хорошую личную жизнь вне футбола.

Также хочу отметить своих тренеров. На старте большую поддержку мне оказал Юпп Хайнкес. Карло Анчелотти привез меня в Мадрид, и мы вместе проделали полный круг. Еще было время под руководством Зинедина Зидана с тремя подряд победами в Лиге чемпионов. У меня были прекрасные условия для достижения успеха», - цитирует Крооса Sky Sport Germany.

Ранее 34-летний полузащитник объявил, что завершит игровую карьеру после чемпионата мира – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Тони Кроос Юпп Хайнкес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 13:01
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