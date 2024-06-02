Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала»

02 Июня 2024 • 11:58 Комментировать (1)

В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией». Мадридский клуб одержал победу над командой из Дортмунда со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

После этого матча был назван главный претендент на «Золотой мяч» в этом году. Им является форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Об этом сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом Винисиуса в споре за награду является одноклубник Джуд Беллингем.

Жуниор играет за «Реал» с лета 2018 года. Контракт бразильца рассчитан до середины 2027-го.

Звезда «Реала» Винисиус выбрал клуб до конца карьеры

👍 7
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
02 Июня 2024 в 12:24
Проскочила одна шальная мысль : Если вдруг на играх Евро-2024 Дани Карвахаль проявит себя также хорошо, как во вчерашнем финале и сб. Испании вдруг завоюет "золото", то и он (Дани) сможет на что-то претендовать. Как Ф.Канаварро в 2006 г. ...
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
12:33 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о Зидане, Анчелотти и Хайнкесе после ухода из «Реала» 1
11:51 · Англия. Премьер-лига
Роналду ведёт переговоры с двумя звёздными игроками - названы имена 1
11:29 · Испания. Ла Лига
Назван игрок «Реала», который получит номер Крооса 1
11:22 · Испания. Ла Лига
Вальверде обратился к Кроосу после победы в Лиге чемпионов 1
10:39 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Если хочешь быть победителем, переходи в «Реал» 2
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть 1
08:11 · Испания. Ла Лига
Хабиб отреагировал на последний матч Крооса за «Реал» 1
08:01 · Испания. Ла Лига
Глава «Реала» Перес сделал важное заявление о будущем Модрича 1
07:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов 2
07:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прокомментировала победу «Реала» в Лиге чемпионов 2
07:14 · Испания. Ла Лига
Венгер неожиданно раскрыл, когда «Реал» подпишет Мбаппе 4
03:33 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес ответил на вопрос о Мбаппе 1
03:13 · Испания. Ла Лига
Моуринью позвал Беллингема в свою новую команду 1
03:06 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» высказался о будущем Начо 1
01:56 · Испания. Ла Лига
Беллингем оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем