В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией». Мадридский клуб одержал победу над командой из Дортмунда со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

После этого матча был назван главный претендент на «Золотой мяч» в этом году. Им является форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Об этом сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом Винисиуса в споре за награду является одноклубник Джуд Беллингем.

Жуниор играет за «Реал» с лета 2018 года. Контракт бразильца рассчитан до середины 2027-го.

Звезда «Реала» Винисиус выбрал клуб до конца карьеры