Назван игрок «Реала», который получит номер Крооса

Немецкий полузащитник Тони Кроос провел последний матч за мадридский «Реал». В финале Лиги чемпионов УЕФА «сливочные» отпраздновали победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

После ухода Крооса в команде освободился восьмой номер. Его решил забрать себе уругваец Федерико Вальверде.

«Мне нравится 15-й номер, моя карьера началась в «Реале» с него. Но я поменяю его на восьмой. Первая глава была успешной», - высказался полузащитник после триумфа в Лиге чемпионов.

Вальверде играет за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча, забил три гола и отдал восемь ассистов.