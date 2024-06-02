Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде обратился к Кроосу после победы в Лиге чемпионов

02 Июня 2024 • 11:22 Комментировать (1)

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об уходе немца Тони Крооса из клуба. 34-летний полузащитник завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024.

«Буду сильно скучать по нему. Тони уходит из «Реала» в статусе легенды. Он навсегда оставил свой след в истории клуба. Мы многому научились у него и у Луки Модрича. Хочу сказать Тони спасибо за невероятную конкуренцию», - передает слова уругвайского игрока пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией». Матч прошел 1 июня и завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Это 15-й титул Лиги чемпионов для «сливочных».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Федерико Вальверде ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
02 Июня 2024 в 11:36
конкуренция в "Реале" не антагонизм, а процесс совершенствования состава с целью прогресса клуба.
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
11:51 · Англия. Премьер-лига
Роналду ведёт переговоры с двумя звёздными игроками - названы имена
11:29 · Испания. Ла Лига
Назван игрок «Реала», который получит номер Крооса
11:22 · Испания. Ла Лига
Вальверде обратился к Кроосу после победы в Лиге чемпионов 1
10:39 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Если хочешь быть победителем, переходи в «Реал» 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть 1
08:11 · Испания. Ла Лига
Хабиб отреагировал на последний матч Крооса за «Реал» 1
08:01 · Испания. Ла Лига
Глава «Реала» Перес сделал важное заявление о будущем Модрича 1
07:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов 2
07:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прокомментировала победу «Реала» в Лиге чемпионов 1
07:14 · Испания. Ла Лига
Венгер неожиданно раскрыл, когда «Реал» подпишет Мбаппе 4
03:33 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес ответил на вопрос о Мбаппе 1
03:13 · Испания. Ла Лига
Моуринью позвал Беллингема в свою новую команду 1
03:06 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» высказался о будущем Начо 1
01:56 · Испания. Ла Лига
Беллингем оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
01 Июня
23:12 · Испания. Ла Лига
Отец Куртуа рассказал о восстановлении Тибо после тяжёлой травмы
Все новости
Рекомендуем