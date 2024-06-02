Вальверде обратился к Кроосу после победы в Лиге чемпионов

«Буду сильно скучать по нему. Тони уходит из «Реала» в статусе легенды. Он навсегда оставил свой след в истории клуба. Мы многому научились у него и у Луки Модрича. Хочу сказать Тони спасибо за невероятную конкуренцию», - передает слова уругвайского игрока пресс-служба УЕФА.