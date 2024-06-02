Вальверде обратился к Кроосу после победы в Лиге чемпионов

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об уходе немца Тони Крооса из клуба. 34-летний полузащитник завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024.
«Буду сильно скучать по нему. Тони уходит из «Реала» в статусе легенды. Он навсегда оставил свой след в истории клуба. Мы многому научились у него и у Луки Модрича. Хочу сказать Тони спасибо за невероятную конкуренцию», - передает слова уругвайского игрока пресс-служба УЕФА.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией». Матч прошел 1 июня и завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Это 15-й титул Лиги чемпионов для «сливочных».
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