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Звезда «Реала» Винисиус выбрал клуб до конца карьеры

02 Июня 2024 • 11:03 Комментировать (1)

Звездный нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался относительно своего будущего в мадридском клубе. Накануне «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. Один из мячей забил бразилец.

«Хочу остаться в «Реале» навсегда. Надеюсь, президент Перес услышит мои слова и предложит новый договор», - передает слова Жуниора Madrid Xtra.

Винисиус защищает цвета «королевского» клуба с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027-го.

В минувшем сезоне Ла Лиги 23-летний форвард провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 11:16
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