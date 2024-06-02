Рюдигер: «Если хочешь быть победителем, переходи в «Реал»

«Знаете, когда я понял, что окажусь в «Реале»? Когда взял Лигу чемпионов с «Челси». В тот момент я подумал, что могу отправиться в Мадрид. Если ты хочешь быть победителем, то присоединяйся к «Реалу», - передает слова немецкого футболиста аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.