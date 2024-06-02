Рюдигер: «Если хочешь быть победителем, переходи в «Реал»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о своем переходе в «королевский» клуб.
«Знаете, когда я понял, что окажусь в «Реале»? Когда взял Лигу чемпионов с «Челси». В тот момент я подумал, что могу отправиться в Мадрид. Если ты хочешь быть победителем, то присоединяйся к «Реалу», - передает слова немецкого футболиста аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.
Напомним, что немецкий защитник выступает за «сливочных» с 2022 года.
1 июня «Реал» сыграл с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:0.
За два года Антонио в "Реале" стал абсолютно своим и уже завоевал 6 или 7 титулов.
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