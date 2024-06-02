Хабиб отреагировал на последний матч Крооса за «Реал»

Легенда смешанных единоборств и болельщик мадридского «Реала» Хабиб Нурмагомедов отреагировал на последний матч немецкого полузащитника Тони Крооса за «королевский» клуб.

«Дисциплина, характер, стабильность. Его игру ещё будут изучать долго», - гласит сообщение бывшего чемпиона UFC в социальных сетях.

Напомним, что Кроос принял участие во вчерашнем финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». «Реал» отпраздновал победу над немецким клубом со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор. Это 15-й титул Лиги чемпионов для «Реала».