Глава «Реала» Перес сделал важное заявление о будущем Модрича

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался относительно будущего 38-летнего полузащитника Луки Модрича после финального матча Лиги чемпионов УЕФА.
«Лука останется с нами еще на сезон. Контракт должен быть подписан, у меня в этом нет сомнений. Модрич – один из самых выдающихся футболистов в истории «Реала». Я рад, что он останется с нами», - передает слова руководителя испанская пресса.
Напомним, что Модрич защищает цвета мадридского гранда с 2012 года.
В финале Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.
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