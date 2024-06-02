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Глава «Реала» Перес сделал важное заявление о будущем Модрича

02 Июня 2024 • 08:01 Комментировать (1)

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался относительно будущего 38-летнего полузащитника Луки Модрича после финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

«Лука останется с нами еще на сезон. Контракт должен быть подписан, у меня в этом нет сомнений. Модрич – один из самых выдающихся футболистов в истории «Реала». Я рад, что он останется с нами», - передает слова руководителя испанская пресса.

Напомним, что Модрич защищает цвета мадридского гранда с 2012 года.

В финале Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 08:47
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