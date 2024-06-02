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Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов

02 Июня 2024 • 07:42 Комментировать (1)

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти обратился к президенту клуба Флорентино Пересу.

«Мы будем праздновать наш успех. Я уже сказал Флорентино Пересу, чтобы он начал думать о 16-м кубке Лиги чемпионов. Но не говорю делать это с завтрашнего дня», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». Голами в составе «Реала» отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

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Francisco Gento
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