Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти обратился к президенту клуба Флорентино Пересу.
«Мы будем праздновать наш успех. Я уже сказал Флорентино Пересу, чтобы он начал думать о 16-м кубке Лиги чемпионов. Но не говорю делать это с завтрашнего дня», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». Голами в составе «Реала» отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.
Бан пользователя