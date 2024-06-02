Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов

«Мы будем праздновать наш успех. Я уже сказал Флорентино Пересу, чтобы он начал думать о 16-м кубке Лиги чемпионов. Но не говорю делать это с завтрашнего дня», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.