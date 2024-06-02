«Барселона» прокомментировала победу «Реала» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Принципиальный соперник «сливочных» - каталонская «Барселона» - отреагировала на успех «королевского» клуба.

«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов», - говорится в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».

Напомним, что финальная встреча прошла на лондонском стадионе «Уэмбли». «Реал» отпраздновал победу над «Боруссией» со счетом 2:0. Голами в составе мадридской команды отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор. Это кубок Лиги чемпионов стал для «Реала» 15-м в истории.