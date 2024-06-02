Венгер неожиданно раскрыл, когда «Реал» подпишет Мбаппе

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился информацией о потенциальном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе станет игроком «Реала» в течение 48 часов», - передает слова специалиста beIN Sports.

Ранее стало известно, что 25-летний звездный форвард покидает «ПСЖ» на правах свободного агента. Таким образом, Мбаппе пополнит ряды «королевского» клуба бесплатно. «Реал» подпишет с нападающим долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Заработная плата Килиана на «Сантьяго Бернабеу» составит 15 миллионов евро в год.