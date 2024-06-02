Президент «Реала» Перес ответил на вопрос о Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов (2:0) ответил на вопрос о возможном трансфере Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Сейчас не время говорить о других футболистах. Впереди целое лето, чтобы поговорить о будущем «Реала», - слова Переса приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В мае 25-летний Килиан Мбаппе объявил о решении уйти из «ПСЖ» после семи лет выступлений. Ожидается, что очень скоро «Реал» объявит о подписании трудового соглашения со звёздным французом.

Напомним, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз в истории.

Мбаппе станет игроком «Реала» - названа дата